«Вияв зневаги до українського народу»: МЗС України розкритикувало лідерів, які приїхали на військовий парад у Москву

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У Міністерстві закордонних справ України розкритикували візит лідерів Казахстану, Вірменії, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану та Туркменістану на військовий парад у Москву. Там назвали це проявом зневаги до українського народу.

Про це йдеться в заяві МЗС.

«Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розвʼязанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання і свободу», — зазначили там.

У відомстві наголосили, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад у перемогу над нацизмом 78 років тому. Але зараз вони не заслуговують на те, щоб Кремль використовував їх у своєму «фальшивому дійстві».

Водночас участь самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка МЗС України проігнорувало.