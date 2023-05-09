У Варшаві російському послу не дали покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів. Йому довелось поїхати

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У столиці Польщі Варшаві 9 травня послу росії Сергію Андрєєву цього року теж не вдалося покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів — його не пропустили активісти.

Також Андрєєва просили зняти георгіївську стрічку. Зрештою покласти квіти йому все ж не вдалось і довелось поїхати.

У Варшаві навпроти цвинтаря встановили символічні могили вбитих українців і зруйновані ракетними ударами багатоповерхівки, також лунали звуки повітряної тривоги.