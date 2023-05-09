Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипмісії Китаю. Пекін у відповідь вислав посла

Новини

Канада оголосила персоною нон ґрата співробітника дипломатичної місії Китаю, який намагався здобути для Пекіну інформацію для залякування канадського депутата.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Канада вирішила оголосити Чжао Вея персоною нон ґрата. Я прямо говорила, що ми не толеруватимемо жодного втручання в наші внутрішні справи. Дипломатів у Канаді попередили, що якщо вони братимуть участь у подібній діяльності, то будуть вислані додому», — заявила Жолі.

Зауважимо, що за даними Канадської служби безпеки й розвідки, які нещодавно потрапили в медіа, китайське розвідувальне агентство ще в 2021 році намагалося знайти родичів канадського депутата, які, імовірно, проживали в Китаї, «для вжиття майбутніх потенційних дій».

Виконання цього завдання було покладено на співробітника генконсульства Китаю в Торонто Чжао Вея.

Ідеться про депутата від опозиційної Консервативної партії Майкла Чонга, який є одним із найбільш гучних критиків чинної влади КНР і батько якого походить із Гонконгу.

Китай засудив рішення Канади та вислав канадського консула.

«Китайського сторона рішуче засуджує та твердо заперечує це і висловила канадській стороні протест», — ідеться в поширеній заяві посольства КНР в Канаді.

У посольстві КНР наголосили, що Китай «ніколи не втручається у внутрішні справи інших держав».

«Ми закликаємо канадську сторону відступити від прірви й утриматися від подальшого руху помилковим шляхом. Якщо канадська сторона діятиме безпідставно і свавільно, то наразиться на рішучу та тверду реакцію Китаю», — зазначили в дипломатичному відомстві.

Пізніше МЗС КНР повідомило про вислання консула Канади в Шанхаї Дженніфер Лінн Лалонд. Її попросили залишити Китай до 13 травня.