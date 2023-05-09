Росія атакує Бахмут, Часів Яр і дорогу на Костянтинівку. Яка ситуація на фронті

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Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти продовжують штурм Бахмуту і наступ на Часів Яр, намагаючись перерізати дорогу на Костянтинівку.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що найзапекліші бої точаться за Бахмут і Марʼїнку, за добу на Донбасі ЗСУ відбили 42 атаки ворога.

У районі Кремінної росіяни наступали в напрямку Білогорівки, успіху не мали.

Також окупанти атакували в напрямку Іванівського (дорога на Костянтинівку) та Часового Яру.

Поблизу Донецька противник наступав на Авдіївку та Первомайське, успіху не мав, також українські воїни відбили численні атаки в районі Марʼїнки.

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів і ще три важливі обʼєкти.