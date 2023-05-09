Росія атакує Бахмут, Часів Яр і дорогу на Костянтинівку. Яка ситуація на фронті
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти продовжують штурм Бахмуту і наступ на Часів Яр, намагаючись перерізати дорогу на Костянтинівку.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що найзапекліші бої точаться за Бахмут і Марʼїнку, за добу на Донбасі ЗСУ відбили 42 атаки ворога.
У районі Кремінної росіяни наступали в напрямку Білогорівки, успіху не мали.
Також окупанти атакували в напрямку Іванівського (дорога на Костянтинівку) та Часового Яру.
Поблизу Донецька противник наступав на Авдіївку та Первомайське, успіху не мав, також українські воїни відбили численні атаки в районі Марʼїнки.
Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та техніки.
Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів і ще три важливі обʼєкти.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.