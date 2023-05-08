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Канадський музичний гурт Sum 41 оголосив про завершення карʼєри. Музиканти випустять останній альбом та вирушать у прощальне турне.

Про це пише BBC.

«Ми завжди вдячні нашим фанатам, як старим, так і новим, які всіляко підтримували нас», — йдеться у заяві гурту.

Там зазначили, що відпрацюють усі заплановані концерти цього року. Потім випустять останній альбом і вирушать у прощальне світове турне.

Гурт сформували у 1996 році. Їхній стиль характеризують як суміш панку, року, металу та хіп-хопу. За свою карʼєру гурт випустив сім альбомів.