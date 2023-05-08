У Черкасах двоє поліцейських зґвалтували 17-річну дівчину. Їх звільнили зі служби і повідомили про підозру

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У Черкасах двоє поліцейських та їхній знайомий зґвалтували 17-річну дівчину. Їх вже звільнили зі служби, а Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої групою людей.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. Фігуранти вже перебувають за ґратами.

6 травня до поліції звернулася мешканка Черкас із заявою про зґвалтування 17-річної доньки. Попередньо, троє чоловіків (двоє поліцейських) розпивали алкоголь на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі «відпочинку» до них приєдналася їхня знайома 17-річна дівчина, разом вони випивали, а потім зґвалтували її. Чоловіки свою провину категорично заперечують.