Вийшов другий трейлер фільму «Оппенгеймер» від Крістофера Нолана. Премʼєра відбудеться в липні

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Кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила другий трейлер «Оппенгеймера» Крістофера Нолана — творця стрічок «Початок», «Темний лицар», «Інтерстеллар», «Дюнкерк», «Тенет».

Стрічка розповідає про роботу та життя фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера, який очолював у Другу світову проект США зі створення ядерної зброї «Мангеттенський проєкт».

В основу сценарію ліг роман «Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера», удостоєний Пулітцерівської премії 2006 року.

Роль Оппенгеймера виконав ірландський актор Кілліан Мерфі, його дружину Кітті зіграла Емілі Блант. У картині також знялися Метт Деймон, Флоренс Пʼю, Рамі Малек, Кеннет Брана, Гарі Олдман, Роберт Дауні — молодший, Бенні Сафді, Джош Хартнетт, Дейн Дехаан, Джек Квейд, Меттью Модайн, Олден Еренрайк та інші.

Прем’єра стрічки відбудеться 21 липня 2023 року.

А ось перший трейлер фільму: