У колишнього нардепа Валерія Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх українських артефактів

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Державне бюро розслідувань знайшло в колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який вів бізнес в анексованому Криму, ще одну колекцію стародавніх українських артефактів.

Ідеться про унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI–XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

Вилучений меч Гунів декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки XVI–XIX ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла ХI–XII ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю XIV–XIX ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Цінні знахідки передали на зберігання до Національного музею історії України. Надалі планують призначити судово-мистецтвознавчу та оціночну експертизи для встановлення культурної цінності об’єктів, їхньої вартості.

Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

За оперативними даними, колишній депутат втік із Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.