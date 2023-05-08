Новий вид метеликів назвали на честь Саурона з «Володаря перснів»

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B Huertas (c) / Trustees Natural History Museum

Вчені відкрили новий вид метеликів і назвали його на честь Саурона — злого правителя Мордору — з трилогії Джона Толкіна «Володар перснів». Цю назву метеликам обрали через їхнє забарвлення: чорні цятки на помаранчевих крильцях нагадують Всевидяще око.

Про це пише The Guardian.

Дослідники переконані, що гучна назва приверне увагу людей до збереження цього виду загрожених метеликів, що можуть втратити середовище існування. Вони назвали Сауронами два види метеликів — Saurona triangular та Saurona aurigera, і сподіваються продовжити пошуки нових комах.

B Huertas (c) / Trustees Natural History Museum

Зараз дослідження нових видів метеликів проводить група з 30 учених з усього світу, які хочуть зберегти їх від вимирання через швидку зміну клімату, пестициди й знищення середовища існування.