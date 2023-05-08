FT: Євросоюз уперше введе санкції проти китайських компаній. Вони допомагають рф обходити обмеження

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Reuters / «Бабель»

В одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії політики хочуть включити сім компаній з Китаю.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на копію санкційного списку.

До санкційного списку увійшли дві компанії з материкового Китаю — 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також пʼять компаній з Гонконгу — Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading Investments.

Деякі компанії, такі як King-Pai Technology, вже потрапили під санкції США. Вашингтон заявив, що китайська компанія є постачальником для багатьох підприємств російського військово-промислового комплексу.

3HC, яка виробляє компʼютерні мікросхеми, звинувачують у «спробі обійти експортний контроль та придбанні або спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонно-промислової бази росії».

King-Pai постачає в росію мікроелектроніку, яка «має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет», заявляли в Міністерстві фінансів США.

В обґрунтуванні санкцій ідеться, що електронні компоненти є ключовими для військово-промислового комплексу росії при веденні бойових дій в Україні.

Досі Євросоюз уникав санкцій проти Китаю, кажучи, що не бачить доказів постачань зброї росії. Обмежувальні заходи потребують одноголосного схвалення усіма 27 державами-членами, перш ніж вони набудуть чинності.