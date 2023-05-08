FT: Євросоюз уперше введе санкції проти китайських компаній. Вони допомагають рф обходити обмеження
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
В одинадцятий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії політики хочуть включити сім компаній з Китаю.
Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на копію санкційного списку.
До санкційного списку увійшли дві компанії з материкового Китаю — 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, а також пʼять компаній з Гонконгу — Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading Investments.
Деякі компанії, такі як King-Pai Technology, вже потрапили під санкції США. Вашингтон заявив, що китайська компанія є постачальником для багатьох підприємств російського військово-промислового комплексу.
3HC, яка виробляє компʼютерні мікросхеми, звинувачують у «спробі обійти експортний контроль та придбанні або спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонно-промислової бази росії».
King-Pai постачає в росію мікроелектроніку, яка «має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет», заявляли в Міністерстві фінансів США.
В обґрунтуванні санкцій ідеться, що електронні компоненти є ключовими для військово-промислового комплексу росії при веденні бойових дій в Україні.
Досі Євросоюз уникав санкцій проти Китаю, кажучи, що не бачить доказів постачань зброї росії. Обмежувальні заходи потребують одноголосного схвалення усіма 27 державами-членами, перш ніж вони набудуть чинності.
- На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета санкцій проти рф. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти. Поки що цей пакет так і не ухвалили.