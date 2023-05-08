CNN: США впевнені, що Україна використовувала систему Patriot проти гіперзвукової ракети рф

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U.S. Army

США впевнені, що Україна використовувала американську систему протиповітряної оборони Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, але до минулого тижня її здатність зупиняти гіперзвукові ракети у повітрі була суто теоретичною. Українці продемонстрували цю здатність у реальному житті. За інформацією CNN, у Пентагоні це розглядали як серйозну подію.

Заява України про перехоплення гіперзвукової ракети важлива з кількох причин, зазначають джерела телеканалу.

По-перше, президент росії володимир путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та заявляв, що вона здатна подолати всі існуючі системи ППО. По-друге, виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для рф, а санкції лише ускладнили його.

До минулого тижня росія розраховувала, що гіперзвукова балістична ракета обовʼязково вразить ціль, по якій її запустили. Але перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.

А той факт, що ракету перехопив український екіпаж, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, у Пентагоні назвали «великим поверненням інвестицій», зазначило джерело. На його думку, ця подія, імовірно, викликала в росії серйозну невизначеність і питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам.