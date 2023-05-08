Росіяни знову обстріляли Бахмут фосфорними боєприпасами. Як пройшла доба на фронті

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На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують наступати й не полишають спроб повністю захопити місто. Також тривають важкі бої за Бахмут та Мар’їнку.

Росіяни обстрілювали Бахмут забороненими Женевською конвенцією самозапалювальними та фосфорними боєприпасами, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Втрати ворога за минулу добу сягнули 540 людей особового складу.

Окупанти зосередилися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби вони намагалися наступати у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк.

Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішний наступ у напрямку Спірного. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському і Куп’янському напрямках наступу не було, а на Запорізькому та Херсонському напрямку росіяни продовжують оборонятися.