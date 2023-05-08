Уночі сили ППО над Київщиною збили всі 35 дронів-камікадзе

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Російські окупанти атакували Київ та область 35 дронами-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона знищила всі БпЛА.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та Повітряних силах.

Відомо, що у Святошинському районі, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено сім машин, ще один автомобіль згорів, також уламки впали на житловий будинок, пошкоджені вікна та фасади, інші уламки впали на проїжджу частину.

Поранень дістали пʼять людей.

У Соломʼянському районі пошкоджено резервуар на 5 тонн із витоком дизельного пального, пожежі не було. Також на стоянці пошкоджено 15 вантажних та пʼять легкових машин.

Крім цього, найімовірніше, уламки зачепили газову трубу високого тиску, через що сталося займання. Пожежу ліквідовано.

Ракетний удар

Уночі в оперативному командуванні «Південь» написали, що по Одещині росіяни завдали ракетного удару.

Війська рф спрямували ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.