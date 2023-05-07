Україна отримала перші ізраїльські радари для попередження про повітряні загрози
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Україна почала отримувати ізраїльські радари для нової системи оповіщення про повітряні загрози. Їх виробляє компанія RADA Electronic Industries.
Про це пише Israel Defense.
Очікується, що Україна отримає партію із 16 таких радарів. Їх будуть використовувати для раннього виявлення та попередження про загрозу ракетних або інших повітряних ударів.
У самому Ізраїлі такі радари використовують для виявлення та встановлення загрози з неба. Вони підключені до системи оповіщення. У разі загрози жителі отримують сповіщення про те, що необхідно йти в укриття.
- У лютому 2023 року міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження цивільного населення про повітряну загрозу.