Агентство ЄС із охорони кордонів припиняє патрулювання в Чорному морі через інцидент із російським літаком

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Місія Frontex над Чорним морем тимчасово припиняє патрульні польоти через інцидент із російським винищувачем. Той здійснив небезпечне перехоплення літака L410 польських прикордонників у небі неподалік Румунії.

Про це пише RMF FM.

У пʼятницю російський винищувач Су-35 перехопив польський літак, який виконував планову місію над Чорним морем. Росіяни здійснили небезпечні маневри — «три зближення з польським літаком без безпечного розходження». Це призвело до турбулентності польського літака — він почав втрачати висоту. Але поляки все ж могли стабілізувати літак і повернутися на аеродром. Водночас під час цих перехоплень по тривозі підняли бойову авіацію НАТО.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація.

Наразі польоти призупинили до того часу, доки румунська сторона не запевнить прикордонників у безпеці. Командування операцією на Чорному морі здійснює саме Румунія.