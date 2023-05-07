Туреччина відмовилася на прохання США передати Україні російські системи ППО С-400

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США свого часу пропонували Туреччині передати Україні закуплені в росії сучасні системи ППО С-400. Але турецька влада відмовилася.

Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu.

США пропонували Туреччині або передати С-400 під контроль США, або віддати іншій країні, наприклад Україні.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина відмовилася від таких пропозицій, тому що вони спрямовані на «утиск суверенітету».

Туреччина стикалася з перешкодами під час купівлі систем ППО в США, а тому у 2017 році підписала контракт із росією на поставки С-400. Через це Туреччину виключили з програми розробки та опанування сучасних західних винищувачів F-35. Чавушоглу каже, що зараз Туреччина не хоче повертатися до програми, а вимагає повернути їй гроші, оскільки літаки вона так і не отримала.

Водночас Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16, а також запчастин. Угода передбачає придбання 40 нових та модернізацію 79 старих літаків, які мають турецькі повітряні сили.