Окупанти вночі атакували Миколаївську область ракетами Х-22
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Уночі з 00:18 до 00:37 росіяни атакували ракетами Миколаївську область.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Пʼятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також є влучання на відкритій території.
За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідували. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.
- Після звільнення правобережжя Херсонської області від російських окупантів ситуація з обстрілами Миколаївської області почала поліпшуватися. Проблемною залишається південна частина області в районі Кінбурнської коси, де досі є війська країни-агресора. Серед міст, які потерпають від російських обстрілів, — Очаків.