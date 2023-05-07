​Окупанти вночі атакували Миколаївську область ракетами Х-22

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Уночі з 00:18 до 00:37 росіяни атакували ракетами Миколаївську область.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Пʼятьма ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також є влучання на відкритій території.

За межами підприємства спалахнула суха трава, пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.