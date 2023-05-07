За добу Сили оборони збили 18 безпілотників та ліквідували 660 окупантів

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Минулої доби Сили оборони продовжували обороняти Бахмут і Марʼїнку, відбили атаки російських окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках. Загалом за минулу добу ворог здійснив близько 50 атак.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні вранці 7 травня.

Також ЗСУ ліквідували 660 російських окупантів, знищили по 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та 18 безпілотників.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.