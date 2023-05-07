За добу Сили оборони збили 18 безпілотників та ліквідували 660 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Минулої доби Сили оборони продовжували обороняти Бахмут і Марʼїнку, відбили атаки російських окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках. Загалом за минулу добу ворог здійснив близько 50 атак.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні вранці 7 травня.
Також ЗСУ ліквідували 660 російських окупантів, знищили по 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем та 18 безпілотників.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту тривають з липня 2022 року. У Генштабі ЗСУ зазначали, що на захоплення Бахмуту рф кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшу частину артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються відновити активну деокупацію.