У Херсонській області рятувальники під час розмінування потрапили під обстріл — шестеро загиблих
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / ДСНС України
У Херсонській області піротехніки під час розмінування потрапили під обстріл, шестеро з них загинули.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 6 травня.
Ще двоє, зокрема жінка-фельдшер, поранені, їх шпиталізували. Техніка піротехніків знищена.
- Роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. Майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей в усьому світі.