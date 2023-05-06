У Херсонській області рятувальники під час розмінування потрапили під обстріл — шестеро загиблих

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Facebook / ДСНС України

У Херсонській області піротехніки під час розмінування потрапили під обстріл, шестеро з них загинули.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 6 травня.

Ще двоє, зокрема жінка-фельдшер, поранені, їх шпиталізували. Техніка піротехніків знищена.