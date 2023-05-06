Командувач Повітряних сил: Україна вперше збила російську ракету «Кинджал»
- Автор:
- Ліза Бровко
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Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня в небі Київщини українська протиповітряна оборона збила російську балістичну ракету «Кинджал».
Українські військові знищили ракету Х-47, яку окупанти випустили з винищувача МіГ-31К з території росії, зенітно-ракетним комплексом Patriot.
«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал!» — написав Олещук.
- Уночі 4 травня російські окупанти атакували Київщину з повітря.