Генштаб: За добу росія втратила 560 окупантів і багато техніки. Сили оборони України відбили 50 атак на трьох напрямках

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російське військо наступає на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — там українські військові відбили 50 атак. Бахмут і Марʼїнка залишаються епіцентром бойових дій.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно наступали на Григорівку, Іванівське та Нью-Йорк. Також ворог не досяг результатів у наступі на Авдіївку та Марʼїнку.

Протягом доби українська авіація завдала десять ударів по скупченнях окупантів і їхньої техніки. Військові Сил оборони знищили п’ять безпілотників типу Shahed-136/131, два типу Zala та по одному типів «Орлан-10», «Куб», «Ланцет».

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пʼять районів, де розміщувалися російські озброєння та військова техніка, три склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та інше.

Минулої доби російська армія втратила близько 560 військових, сім танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артсистем, два засоби протиповітряної оборони, 14 дронів, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки. Загалом ворог за час повномасштабної війни втратив 193 770 окупантів.