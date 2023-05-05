Кабмін підтримав зменшення призовного віку до 25 років

Новини

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Напередодні в Міноборони заявили, що в Україні хочуть зменшити граничний вік перебування на військовому обліку до 25 років. У відомстві пояснили, що під час воєнного стану немає потреби в обліку призовників до 27 років. Однак призовники мають щороку приходити до військкоматів, зокрема на медогляд, що створює додаткові черги та навантаження на медиків.

Крім цього, призовники наразі не є військовозобовʼязаними — отже, не підлягають мобілізації. Якщо граничний вік зменшать, це дозволить мобілізовувати чоловіків 25 і 26 років.