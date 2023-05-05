Глава МЗС відзначив 13-річну Софію Самолюк, яка відмовилася виступати на конкурсі Sanremo через участь росіянина

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Напередодні 13-річна українська співачка Софія Самолюк відмовилась від свого виступу на престижному вокальному фестивалі Sanremo Junior в Італії. Вона заявила, що «не співатиме на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей», і висловила сподівання, що «наступного року на цій сцені країни-терористки не буде».

Сьогодні ж глава МЗС Дмитро Кулеба записав відео на підтримку Софії, де заявив, що вона здобула культурну перемогу для України. Кулеба особисто підписав для неї подяку від Міністерства закордонних справ «за перемогу духу в культурній дипломатії».

«Саме це ти й зробила, і тому ти перемогла. Я тебе вітаю з цією перемогою. У тебе не буде диплому «Сан-Ремо» цього року, але ти здобула щось набагато більше — ти здобула перемогу для своєї країни. Ти здобула справжню культурну перемогу, не заспівавши жодного слова, але сказавши надзвичайно сильні слова», — сказав Кулеба, звертаючись до юної співачки.