У США вперше у світі провели операцію на головному мозку дитини в утробі матері

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Американські хірурги першими у світі оперували головний мозок дитини в материнській утробі. Операція в Бостонській дитячій лікарні відбулася успішно.

Про це пише CNN.

Ще ненароджену дитину лікарі рятували від рідкісного захворювання мозку — мальформації вени Галена. Із таким діагнозом діти можуть народитися із серцевою недостатністю і травмами мозку.

Операцію проводили так: вагітну жінку обстежили й перевірили, чи плід лежить у правильному положенні. Дитині ввели інʼєкції, щоб вона не рухалася і не відчувала болю. Потім лікарі ввели голку в черевну стінку та протягнули крізь голку катетер, щоб крихітні металеві спіралі могли заповнити вену, сповільнюючи кровотік і знижуючи тиск.

Дитині одразу стало краще — її артеріальний тиск у ключових ділянках мозку знизився. Після народження Денвер Коулман, так назвали немовля, пройшла обстеження — із нею усе було нормально.

«Ми раді повідомити, що в шість тижнів дівчинка розвивається добре, не приймає жодних ліків, нормально харчується та набирає вагу. Скоро вона повернеться додому. Немає жодних ознак будь-якого негативного впливу на мозок», — сказав співдиректор Центру цереброваскулярної хірургії в Бостонській дитячій лікарні Даррен Орбах.