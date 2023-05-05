У Харкові затримали проросійського блогера Гонсало Ліру, який видавав себе за журналіста

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У Харкові СБУ затримала іноземного блогера, який заперечував російські злочини та ображав українських захисників. Джерела «Бабеля» в правоохоронних органах кажуть, що ідеться про проросійського блогера з Латинської Америки Гонсало Ліру, який видає себе за журналіста.

Чоловік має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже кілька років проживає в Харкові. За даними слідства, після початку повномасштабної війни блогер підтримав російських окупантів і героїзував воєнні злочини.

Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони України.

Правоохоронці зафіксували, що навесні 2022 року він особисто знімав провокативні відео, у яких намагався показати обличчя українських військових, й ображав захисників. Ролики він публікував у YouTube та Twitter, де загалом має майже 300 тисяч підписників.

Крім того, він, як каже СБУ, заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах і масових вбивств окупантами цивільних.

Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони та компʼютер із доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Суд взяв його під варту — розслідування триває.

У 2022 році Гонсало Ліру теж затримували, тоді російська пропаганда писала, що його нібито викрали та вбили «азовці».