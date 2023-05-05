СБУ: Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до росії машини Rolls-Royce та Maybach

Новини

Служба безпеки України викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально експортував до росії автомобілі преміумкласу.

Про це СБУ повідомила 5 травня.

Львівський підприємець раніше проживав у росії і має там власний бізнес. Ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.

Серед його замовників — представники топменеджменту кремлівського монополіста «Газпром» і пропагандистського телеканалу Russia Today. Від серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад €3 мільйони.

Для цього чоловік купував в українських автосалонах преміальні машини, оформлював їх на свої компанії, потім переправляв транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти — до росії.

СБУ арештувала його майно на понад 700 млн грн. У списку: корпоративні права на 17 підприємств, понад півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири в Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і понад 40 елітних автомобілів.