На Харківщині ексгумували тіла чоловіка і жінки. Росіяни вбили їх у вересні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Харківська обласна прокуратура
У селі Курилівка Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох людей — це подружжя, яке вбили росіяни.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, у середині вересня минулого року в селі Курилівка Куп’янського району 44-річний чоловік та його жінка (43 роки) перебували біля під’їзду свого будинку, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Подружжя загинуло на місці.
Наразі тіла направили на судово-медичних експертизу. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- На початку вересня 2022 року Сили оборони України почали контрнаступ на Харківщині. Там звільнили понад 400 населених пунктів. Відтоді на цій території знаходять поховання загиблих українських військових та цивільних.