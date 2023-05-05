На Харківщині ексгумували тіла чоловіка і жінки. Росіяни вбили їх у вересні

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Харківська обласна прокуратура

У селі Курилівка Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох людей — це подружжя, яке вбили росіяни.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у середині вересня минулого року в селі Курилівка Куп’янського району 44-річний чоловік та його жінка (43 роки) перебували біля під’їзду свого будинку, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Подружжя загинуло на місці.

Харківська обласна прокуратура

Наразі тіла направили на судово-медичних експертизу. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).