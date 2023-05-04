Дрон, який збили над Києвом, — це український Bayraktar TB2. Він втратив керування

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Командування Повітряних сил підтвердило, що сьогодні український БпЛА Bayraktar TB2 втратив керування і залетів у повітряний простір столиці. Його знищили.

Безпілотник втратив керування в Київській області під час планового польоту.

Командування зазначило, що неконтрольоване перебування БпЛА в небі столиці могло призвести до «небажаних наслідків», тому вирішили застосувати розрахунки мобільних вогневих груп.

«Ціль — знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються», — зазначили Повітряні сили.

Імовірно, ідеться про технічну несправність, причини встановлюються. Унаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв і постраждалих немає.