У Туреччині українські депутати намагалися зірвати виступ росіян на саміті, сталася бійка

Новини

Anadolu

Депутати Верховної ради України намагалися зірвати виступ російських делегатів на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.

Про це пише Anadolu.

Українські депутати розгорнули прапори України за спиною депутатки Держдуми від «Єдиної росії» Ольги Тимофєєвої, яка виступала на саміті з «георгіївською стрічкою». Інші члени російської делегації спробували зупинити українців.

Речник парламенту Туреччини Мустафа Шентоп оголосив перерву і закликав делегацію, яка порушила регламент, вийти із зали.

Пізніше в коридорі парламенту сталася бійка між українським депутатом Олександром Маріковським і російським делегатом, який вирвав з рук Маріковського прапор України.