У Туреччині українські депутати намагалися зірвати виступ росіян на саміті, сталася бійка
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Anadolu
Депутати Верховної ради України намагалися зірвати виступ російських делегатів на саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.
Про це пише Anadolu.
Українські депутати розгорнули прапори України за спиною депутатки Держдуми від «Єдиної росії» Ольги Тимофєєвої, яка виступала на саміті з «георгіївською стрічкою». Інші члени російської делегації спробували зупинити українців.
Речник парламенту Туреччини Мустафа Шентоп оголосив перерву і закликав делегацію, яка порушила регламент, вийти із зали.
Пізніше в коридорі парламенту сталася бійка між українським депутатом Олександром Маріковським і російським делегатом, який вирвав з рук Маріковського прапор України.
- Четвертого та пʼятого травня в Анкарі проходить 61-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС. На ній обговорюють, зокрема, питання про підтвердження мандатів делегації росії, яку сформували після парламентських виборів у рф. У Меджлісі кримськотатарського народу вважають неприпустимим підтвердження мандатів членів національної делегації РФ як членів ПАЧЕС, оскільки вони «продовжують вчиняти міжнародні злочини».
- Парламентську асамблею Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) створили 26 лютого 1993 року.