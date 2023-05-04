Міноборони пропонує змінити граничний вік призовників із 27 до 25 років

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Міністерство оборони та Збройні сили України пропонують зменшити граничний вік перебування українців на військовому обліку призовників із 27 до 25 років, пише пресслужба відомства.

Як зазначають у Міноборони, під час воєнного стану немає потреби, щоб призовники були на військовому обліку до 27 років. Аргументували це так:

ті, хто стоїть на обліку, щороку приходять до військкоматів, зокрема на медогляд, а це витрати, навантаження на медпрацівників, черги на військово-лікарську комісію;

коли люди довго перебувають на військовому обліку призовників під час воєнного стану, то їх не можуть призвати на службу, бо вони не військовозобовʼязані.

Також у пресслужбі пишуть, що цю ініціативу погодили з урядовими та безпековими структурами.