У Міноборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ

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Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що наразі 42 тисячі жінок несуть службу у Збройних силах України. Разом із цивільними працівницями це 60 тисяч жінок, із них 5 тисяч — на передовій.

«На жаль, 107 жінок загинули, є поранені. Українські жінки у строю, боронять державу так само, як і чоловіки. Але рівність — це, звісно, не лише про жінок. Скажімо, у нас є чоловіки, які за рішенням суду одноосібно виховують дітей, але разом із тим підлягають мобілізації», — зазначила Маляр.