Росія випустила по Україні до 24 іранських дронів — ППО збила 18 з них

Новини

Getty

Росія випустила по Україні до 24 дронів Shahed-136/131 з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Сили оборони України знищили 18 з них.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

По Києву росія вдарила ракетами та іранськими дронами, повідомили у міській адміністрації. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі ворога. У КМВА припускають, що окупанти використали балістичні ракети, але це має довести експертиза уламків.

Згодом у Шевченківському районі Києва в житловій зоні виявили уламки безпілотника. Постраждалих та суттєвих руйнувань не було.

За інформацією ОК «Південь», на Одесу прямували 15 Shahed-131/136. ППО знищила 12 дронів, а три вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Пожежу оперативно загасили. Жертв і постраждалих немає.

Також росiйська армiя атакувала Нiкополь на Дніпропетровщині артилерією та дронами, повідомили в ОВА. Постраждав 32-рiчний чоловiк, його відправили до лікарні. Обстріл пошкодив 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, газогiн та лiнiю електропередач.

На одному з промислових підприємств виникла пожежа, яку уже загасили.