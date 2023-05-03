США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійде

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Сполучені Штати виділяють Україні новий транш допомоги у сфері безпеки й оборони, який включатиме насамперед боєприпаси для американських систем HIMARS.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Сили оборони України отримають додаткові снаряди для гаубиць, артилерії та мінометів, а також протитанкові засоби. Загальна сума допомоги сягне $300 мільйонів.

До пакету допомоги ввійдуть:

боєприпаси для систем HIMARS;

гаубиці калібру 155 мм;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

мінометні снаряди калібру 120, 81 і 60 мм;

важкі протитанкові керовані ракети (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;

некеровані ракети малої дальності Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

Наприкінці березня Білий дім заявив, що не бачив жодних порушень, повʼязаних із тим, як Україна використовує військову допомогу. На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у США касетні боєприпаси, щоб скидати їх із безпілотників.