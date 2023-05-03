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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійде

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Wikimedia Commons

Сполучені Штати виділяють Україні новий транш допомоги у сфері безпеки й оборони, який включатиме насамперед боєприпаси для американських систем HIMARS.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Сили оборони України отримають додаткові снаряди для гаубиць, артилерії та мінометів, а також протитанкові засоби. Загальна сума допомоги сягне $300 мільйонів.

До пакету допомоги ввійдуть:

Наприкінці березня Білий дім заявив, що не бачив жодних порушень, повʼязаних із тим, як Україна використовує військову допомогу. На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у США касетні боєприпаси, щоб скидати їх із безпілотників.