Астрономи вперше побачили, як зірка поглинає планету. За кілька мільярдів років така ж доля чекає Землю

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Handout / NSF's NOIRLab / AFP

Учені вперше спостерігали за поглинанням планети зіркою, що помирає. Сонце так само поглине Землю приблизно через пʼять мільярдів років, але ця подія спричинить лише «крихітне збурення», як порівняти з космічним вибухом, який побачили астрономи в сузірʼї Орла.

Дослідження опублікували в науковому журналі Nature. Там пояснюють, що коли в зірок закінчується основне джерело палива — водень у ядрах — вони починають швидко збільшуватися в розмірах (від 100 до 1 000 разів) і перетворюються на червоних гігантів, які знищують усе на своєму шляху.

Астрономи не раз бачили наслідки поглинання планет і його передумови, але «було надзвичайно складно отримати експериментальні докази цього. [...] зірку зловили на гарячому», — каже провідний автор дослідження, астрофізик із Массачусетського технологічного інституту Кішалай Де.

Прорив у дослідженні стався у 2020 році після спалаху радіації за 12 000 світлових років від Землі біля сузір’я Орла — там зірка збільшила свою яскравість у сто разів за тиждень. Це значно менше, аніж буває, коли одна зірка зіштовхується з іншою.

«Тобто те, що злилося із зіркою, мало бути в 1 000 разів меншим за будь-яку іншу зірку, яку ми бачили. Тоді ми зрозуміли: це була планета, що врізалась у свою зірку», — додав Кішалай Де.