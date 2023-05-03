Google впроваджує ключ доступу для входу в обліковий запис. Тепер паролі не потрібні

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Компанія Google оголосила про новий спосіб входу в облікові записи — ключ доступу. Відсьогодні користувачі зможуть відмовитися від своїх паролів і кодів двоетапної перевірки, а натомість створити криптографічний ключ.

Як стверджують у блозі Google, ключі доступу працюватимуть на всіх основних платформах і браузерах, дозволяючи входити в обліковий запис через відбиток пальця, розпізнавання обличчя або PIN-код пристрою.

Це підвищує безпеку, тому що доступ до ключа буде тільки на пристрої користувача. Водночас входити у свої облікові записи можна буде і з чужого телефона чи комʼютера — є опція «використовувати ключ доступу з іншого пристрою», яка створює одноразовий ключ.

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Якщо ви додасте ключ доступу до облікового запису Google, то платформа запитуватиме його під час входу в систему або коли виявить потенційно підозрілу активність.

«Ключі доступу захищають вас від фішингу та будь-яких помилок, до яких схильні паролі, наприклад, повторного використання або розголошення під час витоку даних. Це сильніший захист, ніж більшість методів 2SV (2FA/MFA), які пропонують сьогодні, тому ми дозволяємо вам пропускати не лише пароль, але й 2SV, коли ви використовуєте ключ доступу», — пояснює Google.

Звичайні паролі залишаться в системі та можуть працювати разом із ключем доступу або без нього.