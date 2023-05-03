«Репортери без кордонів» опублікували розслідування про викрадення росіянами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка. У рф заперечують його утримання

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Організація «Репортери без кордонів» опублікувала розслідування про викрадення росіянами журналіста УНІАН Дмитра Хилюка. У росії продовжують заперечувати, що утримують його.

Про це йдеться на сайті організації.

Хилюка захопили в полон 3 березня 2022 року у селі Козаровичі на північ від Києва. Його затримали разом із батьком — але батька відпустили через вісім днів. Журналіста ж тримали у різних місцях, які росіяни перетворили на вʼязниці на Київщині. Зокрема, Хилюка бачили в аеропорту в Гостомелі, де затриманих тримали в величезних промислових холодильниках.

Наприкінці березня — на початку квітня росіяни відступили з Київщини і забрали з собою полонених. Але Хилюк опинився в росії ще раніше. Український розвідник Юрій, якого звільнили з полону, стверджує, що бачив Хилюка ще 21 березня 2022 року у СІЗО № 2 міста Новозибков Брянської області росії.

Ще один колишній український полонений розповів, що утримувався у сусідній камері від Хилюка у квітні 2022 року. Загалом «Репортери без кордонів» отримали свідчення щонайменше пʼяти різних людей, які бачили Хилюка у СІЗО в Новозибкові. Вони також стверджують, що росіяни регулярно катують та бʼють полонених. Журналіста вони звинувачували в «українській пропаганді та роботі проти росії».

Наприкінці лютого 2023 року організація отримала доступ до джерела в самому СІЗО в Новозибкові, яке має доступ до всіх камер старої будівлі. Але воно стверджує, що саме в цій будівлі журналіста не бачили з січня. Тому наразі невідомо, чи його перевели в іншу будівлю на території СІЗО, чи вивезли в інше місце.

Росія ж запевняє, що нічого не знає про журналіста. Міноборони рф відмовляється коментувати затримання Хилюка і не дає доступ до увʼязнених представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. У Слідчому комітеті росії теж кажуть, що проти журналіста немає жодних справ, він не затриманий і не переслідується. Загалом Хилюк входить до списку із 123 цивільних українців, яких росіяни захопили в полон на Київщині і досі утримують в росії.