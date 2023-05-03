Росіяни вдарили по гіпермаркету в Херсоні. Загинули щонайменше троє людей

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МВС України

Російська армія вдарила по гіпермаркету в Херсоні, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Троє людей загинули, пʼятеро отримали поранення. Це працівники та відвідувачі магазину.

За попередніми даними, окупанти стріляли з артилерії. Пошкоджені також житлові будинки та господарські споруди, лінії електропередач та газогін.

МВС України