Росіяни вдарили по гіпермаркету в Херсоні. Загинули щонайменше троє людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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МВС України
Російська армія вдарила по гіпермаркету в Херсоні, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Троє людей загинули, пʼятеро отримали поранення. Це працівники та відвідувачі магазину.
За попередніми даними, окупанти стріляли з артилерії. Пошкоджені також житлові будинки та господарські споруди, лінії електропередач та газогін.
- У Херсоні з 20:00 5 травня почнеться комендантська година, яка триватиме до 06:00 8 травня.