Астрономи виявили дві «суперземлі» поза Сонячною системою

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NASA

За допомогою телескопа NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) астрономи виявили неподалік Сонячної системи дві «суперземлі». Вони обертаються навколо червоного карлика TOI-2095.

Про це пише Phys.org.

Найближча до зірки планета отримала назву TOI-2095 b. Вона приблизно на 25% більша за Землю, обертається навколо зірки за 17,66 дня, а її рівноважна температура становить 347 кельвінів (+73,85 ℃).

Друга планета, під назвою TOI-2095 c, має радіус приблизно у 1,33 радіуса Землі та обертається навколо зірки за 28,17 днів. Рівноважна температура TOI-2095 c — приблизно 297 кельвінів (+23,85 ℃). За розрахунками, ця планета в 7,4 раза важча за Землю.

Зірка TOI-2095 приблизно на 56% менша за Сонце та розжарена до 3 759 кельвінів (3 485,85 ℃). Її вік оцінюють щонайменше в один мільярд років.