Сили оборони знищили у небі над Україною 21 із 26 іранських дронів. У Дніпрі пошкоджена будівля

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Росія випустила по Україні 26 дронів Shahed-136/131. Вони летіли з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

Сили оборони України знищили 21 з них, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, над Днiпропетровщиною збили сім іранських дронiв, повідомив голова ОВА.

Але один Shahed-136 пошкодив адмінбудівлю у Дніпрі. Там виникла пожежа, яку згодом загасили рятувальники. Люди не постраждали.

Над Києвом збили усі іранські дрони, запущені росією. Жертв і руйнувань не було.

У Миколаївській області Shahed-131/136 влучив у приватний будинок, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Спалахнула пожежа, рятувальники загасили її. Постраждалих немає. Другий дрон-камікадзе, що цілив по Миколаївщині, знищили Сили оборони.

Три «шахеди» вночі атакували нафтобазу у Кропивницькому, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Жертв не було, інформацію про пошкодження уточнюють.