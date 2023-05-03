Сили оборони знищили у небі над Україною 21 із 26 іранських дронів. У Дніпрі пошкоджена будівля
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- Анна Холоднова
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Росія випустила по Україні 26 дронів Shahed-136/131. Вони летіли з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.
Сили оборони України знищили 21 з них, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Зокрема, над Днiпропетровщиною збили сім іранських дронiв, повідомив голова ОВА.
Але один Shahed-136 пошкодив адмінбудівлю у Дніпрі. Там виникла пожежа, яку згодом загасили рятувальники. Люди не постраждали.
Над Києвом збили усі іранські дрони, запущені росією. Жертв і руйнувань не було.
У Миколаївській області Shahed-131/136 влучив у приватний будинок, повідомив голова ОВА Віталій Кім.
Спалахнула пожежа, рятувальники загасили її. Постраждалих немає. Другий дрон-камікадзе, що цілив по Миколаївщині, знищили Сили оборони.
Три «шахеди» вночі атакували нафтобазу у Кропивницькому, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Жертв не було, інформацію про пошкодження уточнюють.