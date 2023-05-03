Вночі росіяни атакували Київ іранськими дронами Shahed. Усі збила ППО
- Автор:
- Анна Холоднова
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Вночі росіяни атакували Київ іранськими дронами Shahed. Усі збила Протиповітряна оборона.
Про це повідомили у військовій адміністрації міста.
«Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БпЛА «Shahed». Звичайною та незмінною залишається і тактика противника — із настанням темного часу доби країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків», — зазначив керівник КМВА Сергій Попко.
За його словами, жертв і руйнувань не було. Дані уточнюють.
- Війська росії атакують столицю вже втретє за останні шість днів. Російські ракети летіли на Київ вночі 28 квітня та 1 травня.