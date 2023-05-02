Супутник зафіксував наслідки вибуху на нафтобазі в окупованому Севастополі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибуху, що стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі в окупованому Севастополі.
На фото, які є у розпорядженні проєкту «Схеми», можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.
За версією окупантів, у нафтобазу влучив безпілотник, «постраждалих унаслідок вибуху немає».
У коментарі «Схемам» експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту рф, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, у Севастополі ще щонайменше три такі нафтобази.
Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.
- 29 квітня в окупованому кримському Севастополі спалахнула російська нафтобаза. За даними окупантів, причина пожежі — атака безпілотників. За даними Генштабу ЗСУ, вогонь знищив 10 цистерн нафтопродуктів загальною місткістю близько 40 тисяч тонн.
- До цього вибухи та стрілянину в Севастополі фіксували вночі 24 квітня. Вибухи 24 квітня ОК «Південь» назвав початком деокупації Криму, а 29 квітня — підготовчим етапом широкого українського наступу.