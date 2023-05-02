Супутник зафіксував наслідки вибуху на нафтобазі в окупованому Севастополі

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Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибуху, що стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі в окупованому Севастополі.

На фото, які є у розпорядженні проєкту «Схеми», можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.

Наслідки вибуху на нафтобазі. СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

За версією окупантів, у нафтобазу влучив безпілотник, «постраждалих унаслідок вибуху немає».

У коментарі «Схемам» експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту рф, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, у Севастополі ще щонайменше три такі нафтобази.

Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.