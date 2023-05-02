Телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики з великою чорною дірою у ядрі

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NASA / ESA / С. Ларсен (Radboud Universiteit Nijmegen) / Е. Саббі (STScI)

Космічний телескоп Hubble зробив зображення спіральної галактики NGC 4395 — у неї яскраве ядро завдяки розташованій там потужній чорній дірі, яка за масою майже в 10 тисяч разів перевищує Сонце.

Про це пише NASA.

Ця спіральна галактика належить до типу сейфертівської, тобто «неправильної» — розподіл яскравості в ній нерівномірний через активне ядро. Воно живиться надмасивною чорною дірою, і його яскравість затьмарює всі інші обʼєкти галактики.

NGC 4395 — одна з найближчих (14 мільйонів світлових років від Землі) і найтьмяніших із відомих сейфертівських галактик. Її унікальність також полягає в тому, що вона не має щільної групи зірок у центрі, як це часто буває в інших.