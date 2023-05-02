Сили тероборони спростували заяву «ПВК Вагнера» про загибель командувача Ігоря Танцюри

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Речник Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінський в коментарі «Суспільному» спростував заяву власника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина про загибель командувача Ігоря Танцюри під Бахмутом.

Пригожин раніше заявив, що в районі Бахмуту його найманці знищили бронеавтомобіль, у якому,«імовірно, перебував» командувач Силами ТрО Ігор Танцюра.

Речник Зелінський натомість сказав, що «всі живі й здорові», а «вкиди ворожої пропаганди» він коментувати не став.