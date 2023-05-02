«Джеймс Вебб» знайшов водяну пару біля скелястої екзопланети. Там може існувати необхідна для життя атмосфера

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NASA / ESA / CSA / Джозеф Олмстед (STScI)

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив водяну пару поблизу екзопланети GJ 486 b — це може стати першою в історії знахідкою води на скелястій планеті. Однак пара може надходити й від зірки, навколо якої обертається GJ 486 b.

Про це пише NASA.

Водяна пара — одна з головних ознак придатності планети для життя. Раніше «Джеймс Вебб» фіксував її лише в газових гігантів, подібних до Юпітеру, а нині виявив її біля планети з твердою поверхнею, схожої на Землю.

Дослідники вважають, що GJ 486 b може мати атмосферу завдяки водяній парі, попри високу температуру на її поверхні — вона становить 430 °C на стороні «вічного дня» (ця планета дуже близько до зірки, тому через потужну гравітацію вона заблокована: є тільки день або ніч на іншій стороні).

Це діаграма, що порівнює дані «Джеймса Вебба» з моделями водяної пари в зоряних плямах або в атмосфері екзопланети. NASA / ESA / CSA / Джозеф Олмстед (STScI)

«Ми бачимо сигнал, і це майже напевно через воду. Але ми ще не можемо сказати, чи ця вода є частиною атмосфери планети, тобто планета має атмосферу, чи ми просто бачимо водяний слід, що йде від її зірки», — зазначила провідна авторка дослідження Сара Моран.

У зоряних плямах головної зірки GJ 486 b (якщо вони існують) може концентруватися багато водяної пари, тому сигнал, який вловив телескоп, міг іти саме від неї, імітуючи наявність атмосфери у планети.

Якщо вченим вдасться довести, що водяна пара все ж є в атмосфері екзопланети, то це стане «великим проривом для науки», кажуть автори дослідження.