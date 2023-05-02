В Україні посилюють контроль за складанням іспитів з водіння. Встановлять додаткові камери і трекери

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Міністерство внутрішніх справ посилює контроль за складанням теоретичних і практичних іспитів з водіння.

Про це сказав голова МВС Ігор Клименко в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

До кінця року класи, де проходять теоретичні іспити, обладнають камерами без сліпих зон. Вони будуть ідентифікувати обличчя кожного, хто складає іспит.

Додаткові камери з функцією бачення на 360 градусів встановлять у майже 150 автомобілях, які бачитимуть інструктора, учня, планшет і все інше. Також в авто будуть трекери з визначенням маршруту руху та пристрої для аудіозапису.

Разом із цим МВС планує зменшити кількість сервісних центрів з 148 до 55. А їхній персонал має пройти перевірку на благонадійність.

«Очікуємо [що нам будуть ставити палки в колеса]. І ми до цього готові. Я вам скажу, що цю позицію підтримало і керівництво держави — мінімізувати можливість будь-яких корупційних ризиків, які стосуються надання послуг МВС», — наголошує міністр.