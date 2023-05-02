У Бразилії знайшли першу у світі жабу, що запилює рослини
- Автор:
- Анна Холоднова
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CARLOS HENRIQUE DE-OLIVEIRA-NOGUEIRA
У Бразилії біологи виявили жабу Xenohyla truncata, яка вміє запилювати рослини, пише Science. Це перший випадок, коли у земноводного помітили таку здатність.
Бразильска жаба харчується плодами та нектаром дерева каїміто. Вчені уже давно дізналися, що жаба поширює його насіння. Тепер вони помітили, що до вологої шкіри амфібії прилипає пилок, коли дерево квітне. Жаба стрибає від однієї квітки до іншої і запилює їх.
Науковці довго вважали, що запилювачами є лише комахи та птахи, але пізніше дослідження показали, що деякі рептилії та ссавці також справляються із цим завданням. Тепер до них приєдналися амфібії.
- Раніше у горах Еквадору знайшли раніше не відомий вид жаб, який назвали на честь письменника-фантаста Джона Роналда Толкіна, автора книг «Гобіт» і «Володар перснів».