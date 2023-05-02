У Бразилії знайшли першу у світі жабу, що запилює рослини

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CARLOS HENRIQUE DE-OLIVEIRA-NOGUEIRA

У Бразилії біологи виявили жабу Xenohyla truncata, яка вміє запилювати рослини, пише Science. Це перший випадок, коли у земноводного помітили таку здатність.

Бразильска жаба харчується плодами та нектаром дерева каїміто. Вчені уже давно дізналися, що жаба поширює його насіння. Тепер вони помітили, що до вологої шкіри амфібії прилипає пилок, коли дерево квітне. Жаба стрибає від однієї квітки до іншої і запилює їх.

CARLOS HENRIQUE DE-OLIVEIRA-NOGUEIRA

Науковці довго вважали, що запилювачами є лише комахи та птахи, але пізніше дослідження показали, що деякі рептилії та ссавці також справляються із цим завданням. Тепер до них приєдналися амфібії.