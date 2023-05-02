Українська поліція разом із ФБР ліквідувала мережу обмінників нелегальної криптовалюти

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Українська поліція і Офіс генпрокурора разом із ФБР США провели багаторівневу міжнародну операцію і ліквідували мережу обмінників криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.

На низці сайтів криптовалюту обмінювали анонімно, а це сприяло відмиванню грошей, отриманих у результаті атак вірусами-шифрувальниками та шахрайства. Послуги анонімного обміну рекламували на закритих хакерських форумах.

Інфраструктура мережі розміщувалася на серверах Сполучених Штатів, країн Європи та в Україні. Правоохоронці заблокували її та вилучили доменні імена. Наразі поліціянти встановлюють імена причетних.

Йдеться про сайти 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro та owl.gold.