В Австралії вейпи заборонять для рекреаційного використання і продаватимуть лише в аптеках

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Antonio Perez / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

В Австралії заборонять рекреаційний вейпінг, запровадять мінімальні стандарти якості, а продаж вейпів обмежать аптеками.

Про це повідомляє ABC News.

В Австралії вже і так продають нікотинові вейпи за рецептом, але галузь погано регулюється, а чорний ринок процвітає. Міністр охорони здоровʼя Марк Батлер каже, що ці продукти створюють нове покоління нікотинових наркоманів.

Згідно з реформою, буде заборонено ввозити до країни вейпи, які відпускаються без рецепта, федеральний уряд працюватиме зі штатами, щоб закрити продаж вейпів у роздрібних магазинах. Податок на тютюн також збільшуватиметься на 5% щороку протягом наступних трьох років.

Також вейпи продаватимуться лише в аптеках та у «фармацевтичній» упаковці, із забороною певних ароматизаторів, барвників та інших інгредієнтів, а концентрація та обсяг нікотину будуть знижені.

Вейпи нагрівають рідину, що зазвичай містить нікотин, перетворюючи її на пару. Взагалі вейпи широко розглядаються як продукт, який допомагає курцям кинути палити, однак в Австралії їхня популярність як рекреаційного продукту (для відпочинку) різко зросла, особливо серед молоді. Вейпи вважаються безпечнішими за звичайні цигарки, бо не містять шкідливого тютюну — уряд Британії навіть безкоштовно роздає їх деяким курцям.

Австралійський уряд стверджує, що вони становлять загрозу для охорони здоровʼя, особливо для молодих людей, багато з яких раніше взагалі не курили. Дослідження показують, що вейп курять кожен шостий австралієць у віці 14—17 років і кожен четвертий у віці 18—24 років.

Експерти в галузі охорони здоровʼя повідомляють, що вейпи небезпечні — вони часто можуть містити хімічні речовини — і відтерміновані наслідки їхнього використання ще не зрозумілі. Короткострокові наслідки вейпінгу можуть включати підвищений ризик легеневих інфекцій, астми, серцевих захворювань та ослаблення імунної системи.