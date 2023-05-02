Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 191 тисячу російських окупантів

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Reuters / «Бабель»

Війська росії наступають поблизу Лиману, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки. Сили оборони України відбили 41 атаку ворога. Бахмут і Марʼїнка залишаються в епіцентрі боїв.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За минулу добу Повітряні сили знищили три російські зенітні ракетні системи та сім разів вдарили по скупченнях росіян. Також збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

Українські ракетно-артилерійські війська вразили командний пост окупантів, шість районів концентрації озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 460 військових, танк, бойову броньовану машину та девʼять артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 191 420 росіян.