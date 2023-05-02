Шольц пообіцяв Україні боєприпаси до САУ Gepard, але тільки в серпні

Новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 травня заявив, що від серпня Україна може розраховувати на боєприпаси для самохідних артилерійських установок Gepard від Німеччини.

Про це пише DW.

Він додав, що зараз налаштовується виробництво цих снарядів, але це займе певний час.

Канцлер також наголосив, що зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів всередині росії.