Шольц пообіцяв Україні боєприпаси до САУ Gepard, але тільки в серпні
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- Анна Холоднова
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 травня заявив, що від серпня Україна може розраховувати на боєприпаси для самохідних артилерійських установок Gepard від Німеччини.
Про це пише DW.
Він додав, що зараз налаштовується виробництво цих снарядів, але це займе певний час.
Канцлер також наголосив, що зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів всередині росії.
- Німеччина передала Україні 34 САУ Gepard і шість тисяч боєприпасів до них і планує до передачі ще три установки із 300 тисячами боєприпасів.
- 30 квітня Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Також в оновленому переліку військової допомоги є десять вантажівок.